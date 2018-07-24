Образовательную программу VK Fest анонсировала соцсеть "ВКонтакте"

"В образовательную программу войдут VR-экскурсии от "Эрмитажа", лекции о секретах реставрации от "Русского музея", о шведской литературе от Галины Юзефович, интерактивные зоны Политеха, ГУАП, Высшей школы экономики и многое другое", - сказано в сообщении.