Белгородская компания взыскала через суд долг в 31 млн рублей с "Евродона"

Согласно документам, белгородская компания взыскала с ростовского производителя мяса птицы 29,9 миллиона рублей основного долга и 1,78 миллиона рублей неустойки.
Согласно системе СПАРК, ООО "КРЦ "Эфко-Каскад" зарегистрировано в 2004 году в городе Алексеевка Белгородской области. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля пищевыми маслами и жирами. В качестве головной компании указана торгово-промышленная компания "ЭФКО", входящая в тройку крупнейших компаний пищевой промышленности России, в тройку крупнейших компаний АПК России и являющаяся крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза.
Напомним, 16 июля появилась информация, что на двух из 24 производственных площадок "Евродона" обнаружили птичий грипп. По данным СМИ, представители компании сведения подтвердили, но сотрудница пресс-центра ситуацию комментировать отказалась, прервав вопрос на полуслове и повесив трубку.
В настоящее время против "Евродона" рассматривается порядка 10 исковых заявлений от различных компаний и структур.
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