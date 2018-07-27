Белгородская компания взыскала через суд долг в 31 млн рублей с "Евродона"

Согласно системе СПАРК, ООО "КРЦ "Эфко-Каскад" зарегистрировано в 2004 году в городе Алексеевка Белгородской области. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля пищевыми маслами и жирами. В качестве головной компании указана торгово-промышленная компания "ЭФКО", входящая в тройку крупнейших компаний пищевой промышленности России, в тройку крупнейших компаний АПК России и являющаяся крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза.