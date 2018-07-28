«Ростовская транспортная компания» вновь судится из-за миллионных долгов

Во время Чемпионата мира по футболу компания занималась перевозкой прибывавших в город сборных по футболу. Согласно отчетам "РТК", ее прибыль в 2016 году сократилась в шесть раз по сравнению с предыдущим годом – до 748 тысяч рублей. Перевозчик также несколько лет пытается отсудить 5 миллионов у страховой компании за сгоревший на трассе автобус.