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«Ростовская транспортная компания» вновь судится из-за миллионных долгов

28 июля 2018, 14:47
ООО «Ростовская транспортная компания» подала очередной иск против местного автовокзала, следует из документов суда.

Летом текущего года Ассоциацию работников транспорта и туризма (АРТТ) сообщила о том, что "Ростовская транспортная компания" испытывает проблемы из-за миллионных задолженностей одного из ее партнеров. Под данным ассоциации, финансовые проблемы могли привести к сокращению числа маршрутов компании.

В четверг «РТК» подала очередной иск к местной автобусной станции на 1,844 миллиона рублей. Дело пока не назначено к рассмотрению.

Во время Чемпионата мира по футболу компания занималась перевозкой прибывавших в город сборных по футболу. Согласно отчетам "РТК", ее прибыль в 2016 году сократилась в шесть раз по сравнению с предыдущим годом – до 748 тысяч рублей. Перевозчик также несколько лет пытается отсудить 5 миллионов у страховой компании за сгоревший на трассе автобус.

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