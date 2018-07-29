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Двух туристов на катамаране унесло в открытое море в Крыму

29 июля 2018, 14:34
Двух отдыхающих на катамаране унесло в открытое море в Крыму, сообщило региональное УМЧС.

"Стремительно удаляющийся от берега катамаран заметили спасатели во время патрулирования акватории вдоль побережья между Саки и Евпаторией", - сказано в сообщении.

Завидев спасателей, люди на катамаране начали подавать сигналы о помощи. К моменту подхода группы плавсредство успело удалиться от берега на 600 метров.

Туристов благополучно доставили на берег, медпомощь им не потребовалась.

Отдыхающим напоминают, что стремление отплыть подальше от берега небезопасно, в открытом море шторм может начаться в одно мгновение и люди остаются один на один со стихией.

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