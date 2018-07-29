Двух туристов на катамаране унесло в открытое море в Крыму

"Стремительно удаляющийся от берега катамаран заметили спасатели во время патрулирования акватории вдоль побережья между Саки и Евпаторией", - сказано в сообщении.
Завидев спасателей, люди на катамаране начали подавать сигналы о помощи. К моменту подхода группы плавсредство успело удалиться от берега на 600 метров.
Туристов благополучно доставили на берег, медпомощь им не потребовалась.
Отдыхающим напоминают, что стремление отплыть подальше от берега небезопасно, в открытом море шторм может начаться в одно мгновение и люди остаются один на один со стихией.
р3