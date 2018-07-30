Объединение банкротов: АРТТ рассказала о финансовом положении своих членов

В АРТТ отмечают в сложном финансовом положении ее членов. Виноват "Донавтовокзал", который задолжал перевозчиками оплату за проданные билеты. "ПАО "Донавтовокзал" имеет долги перед 18 перевозчиками, являющимися членами Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ), которые тоже находятся на грани банкротства. На сегодняшний день организация не выплатила транспортным компаниям более 100 миллионов рублей", - сообщили в АРТТ.
По словам президента ассоциации Ирины Ал Зирки, в настоящее время АРТТ насчитывает порядка 30 членов. Однако раскрыть информацию об организациях, входящих в состав АРТТ, и о том, какие из них находятся на грани банкротства, она отказалась, поскольку опасается давления на эти компании.
Впрочем по данным сайта "Электронное правосудие", в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Ростовской области находятся пять исков транспортных компаний к ПАО "Донавтовокзал", поданных с формулировкой "О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки". Общая сумма требований по этим искам составляет более 7,6 миллиона рублей. Среди компаний истцов, в частности, фигурирует ООО "Новочеркасские пассажирские перевозки", ООО "Ростовская транспортная компания", а также сама Ассоциация работников транспорта и туризма. Кроме того, имеются сведения о двух исполнительных производства на сумму 3,6 и 2,5 миллиона рублей.
"В адрес автовокзала неоднократно направлялись письма о приостановлении обслуживания рейсов по причине сложившейся сложной экономической ситуации и ввиду отсутствия обеспечения транспортных средств ГСМ и запасными частями. Уже прекращены рейсы в станицу Тацинскую, Белгород, Астрахань, Саратов и Харьков. Возобновление обслуживания этих маршрутов произойдет после погашения ПАО "Донавтовокзал" задолженности”, - сообщила Ирина Ал Зирка. Под угрозой закрытия также находятся рейсы в Ставрополь, Ялту, Феодосию, Морозовск, Волгоград и другие города России.
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