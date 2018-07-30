Объединение банкротов: АРТТ рассказала о финансовом положении своих членов

Впрочем по данным сайта "Электронное правосудие", в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Ростовской области находятся пять исков транспортных компаний к ПАО "Донавтовокзал", поданных с формулировкой "О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки". Общая сумма требований по этим искам составляет более 7,6 миллиона рублей. Среди компаний истцов, в частности, фигурирует ООО "Новочеркасские пассажирские перевозки", ООО "Ростовская транспортная компания", а также сама Ассоциация работников транспорта и туризма. Кроме того, имеются сведения о двух исполнительных производства на сумму 3,6 и 2,5 миллиона рублей.