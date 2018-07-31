Более 90 тыс человек посетили VK Fest 2018 в Санкт-Петербурге

"Общая аудитория мероприятия в социальной сети превысила 1,7 миллиона человек", - сказано в сообщении.
На площади, равной 50 футбольным полям, расположились четыре музыкальные площадки, на которых перед гостями выступили 50 артистов. Кроме того, посетители смогли присутствовать на различных образовательных и развлекательных проектах.
Пришедшим на праздник предлагали установить приложение VK Fest, облегчающее перемещение и поиск интересных активностей по фестивалю, и примерно половина гостей воспользовалась предложением.
Также на фестивале в режиме офлайн опробовали платежную систему систему VK Pay.
Фестиваль был полностью безалкогольным, поддерживающим здоровый образ жизни и благотворительность.
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