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Мойку самообслуживания "Мойдодыр" снесли в Ростове

31 июля 2018, 17:17
В Ростове-на-Дону судебные приставы исполнили решение о сносе мойки самообслуживания "Мойдодыр", сведения опубликовало региональное УФССП.

"Исполнительный документ о сносе нежилого здания площадью 166 квадратных метров, расположенного на участке, предназначенном для мойки автотранспорта, поступил к судебным приставам Октябрьского района Ростова", - сказано в сообщении.

В связи с тем, что должник не торопился выполнять предписание, судебный пристав изменил меру принудительного воздействия и вынес решение о взыскании дополнительного сбора.

Снос автомойки произвели силами должника и за его счет. При работах присутствовали представители властей, после сноса убрали весь строительный мусор и очистили территорию.

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