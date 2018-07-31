Мойку самообслуживания "Мойдодыр" снесли в Ростове

"Исполнительный документ о сносе нежилого здания площадью 166 квадратных метров, расположенного на участке, предназначенном для мойки автотранспорта, поступил к судебным приставам Октябрьского района Ростова", - сказано в сообщении.
В связи с тем, что должник не торопился выполнять предписание, судебный пристав изменил меру принудительного воздействия и вынес решение о взыскании дополнительного сбора.
Снос автомойки произвели силами должника и за его счет. При работах присутствовали представители властей, после сноса убрали весь строительный мусор и очистили территорию.
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