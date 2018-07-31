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У ростовчан появилась возможность отслеживать движение автобусов в Сети

31 июля 2018, 12:24
Движение городских маршруток и автобусов теперь можно отследить на карте в Интернете, сообщает сервис "Яндекс.Транспорт".

"Сервис начал показывать движение маршруток, троллейбусов, трамваев и автобусов. Теперь можно узнать, где находится транспорт и когда он доберется до остановки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в приложениях каждый подвижной состав обозначен значками. На карте показывается, где находится он в данный момент. Если нажать на иконку остановки, то можно узнать через сколько на нее приедет автобус.

Все данные обновляются каждые 30 секунд, но из-за алгоритма прогнозирования метки передвигаются плавно. При нажатии на иконку остановки откроется список всех номеров транспорта, которые через нее проходят.

С помощью приложений также можно проложить маршрут до нужного адреса.

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