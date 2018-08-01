Кушнарев поручил продумать логистику транспортных и людских потоков у "Ростов-Арены"

"Необходимо построить внеуличные переходы у "Ростов-Арены". Также есть необходимость в дополнительном разделении потоков на южном подъезде, Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте, это поможет повысить безопасность движения пешеходов", - уточнил градоначальник.
Он добавил, что в мэрии началась проработка этих вопросов. По его мнению, город нуждается в единой структуре, которая обеспечит организацию всей работы у арены. Имеются ввиду планирование зрительских потоков и транспортное обслуживание.
Все спортивные объекты ЧМ-2018 станут местами проведения различных мероприятий. Ростовская дирекция чемпионата мира займется реализацией проекта "Наследие". После завершения чемпионата на "Ростов-Арене" прошел один матч между командами "Ростов" и "Ахмат". На нем опробовали новую систему - дети в возрасте до 13 лет, которые пришли с родителями, получили бесплатные билеты.
Всего в этот день раздали 445 билетов. Кроме того, в текущем сезоне чемпионата России для пенсионеров действуют скидки в 50% на билеты.