Кушнарев поручил продумать логистику транспортных и людских потоков у "Ростов-Арены"

Все спортивные объекты ЧМ-2018 станут местами проведения различных мероприятий. Ростовская дирекция чемпионата мира займется реализацией проекта "Наследие". После завершения чемпионата на "Ростов-Арене" прошел один матч между командами "Ростов" и "Ахмат". На нем опробовали новую систему - дети в возрасте до 13 лет, которые пришли с родителями, получили бесплатные билеты.