Необходимость дороги в Сочи сомнительна – эксперт

Ранее сообщалось, что на строительство трассы может быть потрачено 1,2 триллиона рублей, что в пять раз больше, чем возведение Керченского моста. Это сделает дорогу самой дорогой в России. Ожидается, что трасса будет четырехполосной. Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Проект планируют разбить на несколько этапов: построить обход Туапсе, затем - Сочи, Лазаревского и соединить участки.