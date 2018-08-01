Необходимость дороги в Сочи сомнительна – эксперт

Сегодня обсуждается возможность возведения дороги вдоль побережья на Кубани. Она протянется от Джубги (около Новороссийска) до Сочи. При этом проект больше направлен не на промышленное производство, а на развитие туризма, так как Сочи является одним из основных туристических центров страны.
Орлова считает, что туризм пока мало развит в России и занимает малую часть экономики, всего 1% ВВП. Для сравнения: в США этот показатель достигает 8%.
Так, в РФ на одну тысячу граждан приходится 21 въезжающий турист, в США - 240 туристов. Поэтому ориентация на развитие туризма не представляется самой подходящей стратегией с точки зрения ускорения экономического роста, пояснила спикер.
Ранее сообщалось, что на строительство трассы может быть потрачено 1,2 триллиона рублей, что в пять раз больше, чем возведение Керченского моста. Это сделает дорогу самой дорогой в России. Ожидается, что трасса будет четырехполосной. Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Проект планируют разбить на несколько этапов: построить обход Туапсе, затем - Сочи, Лазаревского и соединить участки.
Старт строительства дороги намечен на 2019 год.