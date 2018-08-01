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Охоту на дикого кабана разрешили в Ростовской области из-за АЧС

1 августа 2018, 11:25
Охоту на дикого кабана разрешили в Ростовской области, сообщило региональное Минприроды.

"Таким образом в регионе планируют регулировать численность дикого кабана для исключения распространения вируса африканской чумы в природе", - сказано в сообщении.

Всего в период с 26 июля по 2 сентября разрешается добыть 35 голов дикого кабана всех половозрастных групп на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий.

Отмечается, что туши всех убитых кабанов необходимо доставить в ветеринарную станцию для проведения исследования на наличие африканской чумы. Разрешение на отстрел выдает Минприроды.

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