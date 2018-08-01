Охранник отеля Harmony Suites Monte Carlo в Болгарии нанес побои ребенку

Местные органы полиции отказали в содействии, а администрация отеля даже не извинилась перед родителями.
Об этом рассказала супруга изданию «Новые известия». Происшествие случилось в субботу, 28 июля. Сын пары играл возле бассейна с другими ребятами в мяч. Внезапно к группе детей подошел мужчина в форме охранника и стал отбирать игрушку, при этом грубо ругаясь на детей, хватая их и толкаясь. Он толкнул так сильно, что мальчик упал и ударился коленом и головой о шезлонг.
Мать отвезла ребенка в медучреждение, где его обследовали и зафиксировали гематомы. При возвращении в отель мальчику стало хуже, у него повысилась температура, обострился невроз. Теперь ребенок боится выйти на улицу.
Но полицию Болгарии, приехавшую в больницу, случай с избиением ребенка не тронул. Они отправили женщину в участок для написания заявления, где ей сказали, чтобы она пришла на следующий день. И только после настойчивых требований органы согласились провести проверку по ситуации. Разумеется, охранник из отеля уже пропал, а местное руководство в лице начальника охраны отеля от сотрудничества отказалось, всеми способами выгораживая своего работника. Это учитывая тот факт, что чета является не временными постояльцами, а уже четыре года владеют одними из апартаментов отеля.
Женщина воспользовалась услугами адвоката и пригрозила полицией. Но начальник охраны на это никак не отреагировал, он продолжал разговаривать нагло, а также сделал намек, что камеры видеонаблюдения инцидент не засняли. По мнению женщины, здесь имеет место круговая порука, поскольку действующий начальник охраны ранее занимал должность начальника главного отделения полиции Солнечного Берега. А самим отелем владеют крупные местные бизнесмены, владеющие исключительными правами на весь спектр услуг.
Редакция «Новых известий» продолжает наблюдать за ситуацией, а также отправила запросы в министерства иностранных дел России и Болгарии с просьбой разрешить этот конфликт.