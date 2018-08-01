Охранник отеля Harmony Suites Monte Carlo в Болгарии нанес побои ребенку

Но полицию Болгарии, приехавшую в больницу, случай с избиением ребенка не тронул. Они отправили женщину в участок для написания заявления, где ей сказали, чтобы она пришла на следующий день. И только после настойчивых требований органы согласились провести проверку по ситуации. Разумеется, охранник из отеля уже пропал, а местное руководство в лице начальника охраны отеля от сотрудничества отказалось, всеми способами выгораживая своего работника. Это учитывая тот факт, что чета является не временными постояльцами, а уже четыре года владеют одними из апартаментов отеля.