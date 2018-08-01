Ростовская область вошла в топ-5 регионов-производителей лучшего вина

Так, в Крыму лучшие вина производят как на Южном берегу (Алуштинская долина, Красный Камень), так и на Восточном берегу (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве под Севастополем.