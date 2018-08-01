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Ростовская область вошла в топ-5 регионов-производителей лучшего вина

1 августа 2018, 09:44
Ростовская область заняла четвертое место в списке российских регионов, где производят лучшее вино, рейтинг был составлен сервисом Tvil.ru.

Так, в топ-5 винодельческих субъектов России вошли Крым, Краснодарский край и Ставрополье, а также Ростовская и Тверская области.

Так, в Крыму лучшие вина производят как на Южном берегу (Алуштинская долина, Красный Камень), так и на Восточном берегу (Новый Свет, Судакская, Коктебельская и Солнечная долины), а также в Бахчисарайском районе и в Балаклаве под Севастополем.

"В Краснодарском крае за вином туристы отправляются на Тамань, в Анапу, Геленджик, Крымск, Новокубанск и Абрау-Дюрсо под Новороссийском. В Ставрополье хорошее вино стоит искать в Пятигорске и долине Кумы", - сказано в сообщении.

Что касается Ростовской области, отличное вино производится в Азовском и Цимлянском районах, в Тверской области — в Весьегонске.

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