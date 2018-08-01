Убитого в Африке режиссера могут похоронить в Ростове

"Мужчину, скорее всего, похоронят на малой родине - в Ростове-на-Дону. Его родственники в скором времени прибудут в Москву", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ЦАР погибли три человека, у которых были журналистские документы. По факту убийства возбудили уголовное дело.
В МИД России подтвердили, что при себе у убитых мужчин обнаружили пресс-карты на имя оператора Кирилла Радченко, режиссера Александра Расторгуева и журналиста Орхана Джемаля.
Отмечается, что тела доставят в Россию в ближайшее время. По данным издания, другие журналисты будут похоронены в Москве.
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