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Убитого в Африке режиссера могут похоронить в Ростове

1 августа 2018, 15:19
Режиссер-документалист из Ростова-на-Дону Александр Расторгуев, который погиб в Центральноафриканской республике, будет похоронен в донской столице, сообщает издание РИА "Новости".

"Мужчину, скорее всего, похоронят на малой родине - в Ростове-на-Дону. Его родственники в скором времени прибудут в Москву", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЦАР погибли три человека, у которых были журналистские документы. По факту убийства возбудили уголовное дело.

В МИД России подтвердили, что при себе у убитых мужчин обнаружили пресс-карты на имя оператора Кирилла Радченко, режиссера Александра Расторгуева и журналиста Орхана Джемаля.

Отмечается, что тела доставят в Россию в ближайшее время. По данным издания, другие журналисты будут похоронены в Москве.

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