Компания "РЖД" ограничила вывоз зерна в порты Прибалтики

Отмечается, что в текущем году сбор зерновых может достигнуть 114 миллионов тонн, сейчас есть все предпосылки для экспорта до 45 миллионов тонн. В минувшем году через порты Прибалтики ушло 1,7 миллиона тонн зерна и 1,2 миллиона тонн продукции масложировой и сахарной промышленности.