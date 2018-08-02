Компания "РЖД" ограничила вывоз зерна в порты Прибалтики

"В текущем году вывоз очень осложнен из-за больших ограничений, однако других грузов это не коснулось. Отдельные чиновники от РЖД, заинтересованные в непрозрачном распределении квот, приняли решение ограничить экспорт зерна. Жалобы на эту ситуацию поступают от российских аграриев", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в текущем году сбор зерновых может достигнуть 114 миллионов тонн, сейчас есть все предпосылки для экспорта до 45 миллионов тонн. В минувшем году через порты Прибалтики ушло 1,7 миллиона тонн зерна и 1,2 миллиона тонн продукции масложировой и сахарной промышленности.
"Из-за недостроенной инфраструктуры российские порты Балтики не могут обеспечить перевалку зерна. Зарубежные порта ориентированы на эту работу, но теперь вводятся ограничения", - пишет издание со ссылкой на слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута.
В то время, когда страна старается занять место экспортера мирового значения, в этой ситуации одобряется только 30% заявок, по остальным ссылаются на технические причины. Однако с другими грузами такого не происходит.
"Сейчас есть производители, для которых выход в Прибалтику является единственной возможностью недорого экспорта. Коридоры Юга обычно переполнены и более затратные. Решение о недопуске зерна на Балтику может привести к недовывозу до 200 тысяч тонн зерновых грузов каждый месяц", - говорится в публикации.
При этом Прибалтика установила сквозной тариф, что для аграриев центра РФ зачастую выгоднее, чем условия портов РФ.
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