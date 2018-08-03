Каршеринг попробуют вновь запустить в Ростове

Каршеринг - форма аренды машины, когда оплачивается конкретный период пользования, а машину можно оставлять в любой точке города. Недавно власти города заявили об интересе к подобным проектам.
"В 2016 году у нас была попытка запустить каршеринг в Ростове-на-Дону. Машины покатали, посмотрели на спрос - и увидели, что его нет. И потому, мы сделали разумный вывод - еще рано", - пояснил он.
Собеседник добавил, что не намерен отказываться от этого проекта.
"Мы вновь устроим запуск и состоится это в течении года", - сказал он.