Появление ядовитых пауков-каракуртов не угрожает ростовчанам – эксперт

По его словам, вероятность встретить этих пауков в городе крайне мала. "Это не их среда обитания. Они предпочитают степи. И даже там, чтобы с ними встретиться, нужно проявить активный интерес. Ведь эти пауки селятся в убежищах, не гуляют, не выслеживают добычу, а лишь ловят ее в свои сети", - объяснил Иванов.