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Появление ядовитых пауков-каракуртов не угрожает ростовчанам – эксперт

3 августа 2018, 16:50
Опасения жителей Ростовской области о появлении в регионе ядовитых пауков – каракуртов беспочвенны, сообщил RostovGazeta доцент СПбГУ, кандидат биологических наук Владимир Иванов.

"В России не много ядовитых животных, но да, паук-каракурт один из них. Важно понимать, что эти пауки - естественный элемент степей России. И при этом они достаточно малочисленны", - сообщил Иванов.

Он отметил, что каракурты не бросаются на ноги, не кусаются целенаправленно. "Они ведут скрытный образ жизни. И стоит отметить, что опасность представляют лишь самки, которые сидят и охраняют своих пауков. Да, если залезть в такое логово, то конечно, она может укусить", - пояснил ученый.

По его словам, вероятность встретить этих пауков в городе крайне мала. "Это не их среда обитания. Они предпочитают степи. И даже там, чтобы с ними встретиться, нужно проявить активный интерес. Ведь эти пауки селятся в убежищах, не гуляют, не выслеживают добычу, а лишь ловят ее в свои сети", - объяснил Иванов.

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