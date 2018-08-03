Появление ядовитых пауков-каракуртов не угрожает ростовчанам – эксперт

"В России не много ядовитых животных, но да, паук-каракурт один из них. Важно понимать, что эти пауки - естественный элемент степей России. И при этом они достаточно малочисленны", - сообщил Иванов.
Он отметил, что каракурты не бросаются на ноги, не кусаются целенаправленно. "Они ведут скрытный образ жизни. И стоит отметить, что опасность представляют лишь самки, которые сидят и охраняют своих пауков. Да, если залезть в такое логово, то конечно, она может укусить", - пояснил ученый.
По его словам, вероятность встретить этих пауков в городе крайне мала. "Это не их среда обитания. Они предпочитают степи. И даже там, чтобы с ними встретиться, нужно проявить активный интерес. Ведь эти пауки селятся в убежищах, не гуляют, не выслеживают добычу, а лишь ловят ее в свои сети", - объяснил Иванов.