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Из ДНР в Ростовскую область могут пустить поезда

4 августа 2018, 09:07
Из Донецкой Народной Республики планируется пустить поезда в Таганрог Ростовской области, сообщается на официальном сайте ДНР.

"Донецкая железная дорога планирует запустить пассажирский поезд до Таганрога. Сейчас есть все условия для пассажирских перевозок на территорию России", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент проходит согласование вопроса безопасности перевозки пассажиров. Кроме того, согласовываются и другие вопросы, связанные с Российской железной дорогой.

Также стало известно, что уже есть подвижной состав, который может перевозить пассажиров. Однако, когда именно будет реализована инициатива, в сообщении не раскрывается.

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