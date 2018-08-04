Из ДНР в Ростовскую область могут пустить поезда

"Донецкая железная дорога планирует запустить пассажирский поезд до Таганрога. Сейчас есть все условия для пассажирских перевозок на территорию России", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в данный момент проходит согласование вопроса безопасности перевозки пассажиров. Кроме того, согласовываются и другие вопросы, связанные с Российской железной дорогой.
Также стало известно, что уже есть подвижной состав, который может перевозить пассажиров. Однако, когда именно будет реализована инициатива, в сообщении не раскрывается.
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