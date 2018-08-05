Власти опасаются виртуальной миграции ростовчан

"Сейчас существует угроза утечка умов, прежде всего талантливых и образованных молодых кадров, в развитые страны и динамичные регионы. К ним относятся Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край", - сказано в документе.
Горожане, работа которых связана с использованием компьютеров, начинают работать на компании в других регионах. Отмечается, что численность населения может сократиться за счет миграционного оттока.
Власти полагают, что увеличить рост численности населения можно как за счет "умной" миграции, так и за счет естественного роста. В том числе необходимо привлекать молодежь в крупные вузы и научные организации Ростова с последующим трудоустройством в регионе.
Кроме того, есть вариант с созданием научно-образовательного центра мирового значения. Также планируется значительно повысить физическую и виртуальную мобильности населения.
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