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Очередной пожар уничтожил машину и постройку в Ростовской области

6 августа 2018, 10:03
В Аксае Ростовской области произошел пожар, который уничтожил хозпостройку и легковушку, сообщили в региональном УМЧС.

"Инцидент случился на улице Лермонтова. Возгорание началось с хозяйственной постройки, оно перекинулось на машину и бытовой мусор", - сказано в сообщении.

Площадь пожара превысила 50 квадратных метров, в его тушении участвовали пять человек. Они использовали две единицы техники.

На ликвидацию огня потребовалось 30 минут, причина возгорания не раскрывается.

Кроме того, крупный пожар произошел в Ростове, где на площади 1,2 тысячи квадратных метров выгорел ангар. Возгоранию был присвоен третий ранг.

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#Новости#Происшествия
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