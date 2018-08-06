Очередной пожар уничтожил машину и постройку в Ростовской области

"Инцидент случился на улице Лермонтова. Возгорание началось с хозяйственной постройки, оно перекинулось на машину и бытовой мусор", - сказано в сообщении.
Площадь пожара превысила 50 квадратных метров, в его тушении участвовали пять человек. Они использовали две единицы техники.
На ликвидацию огня потребовалось 30 минут, причина возгорания не раскрывается.
Кроме того, крупный пожар произошел в Ростове, где на площади 1,2 тысячи квадратных метров выгорел ангар. Возгоранию был присвоен третий ранг.
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