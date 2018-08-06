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Первый спортивный фестиваль пройдет в субботу в Ростове

6 августа 2018, 16:47
Первый спортивный фестиваль пройдет 11 августа в Ростове-на-Дону в честь Дня физкультурника, проинформировала городская администрация.

"Всех желающих ждут в парке "Левобережный", начало в 09.00 мск", - сказано в публикации.

Специально для желающих сдать на норматив ГТО в парке обустроят площадку. Перед тем, как сдавать нормативы, необходимо пройти регистрацию на сайте ГТО, в ходе которой присваивается индивидуальный ID-номер. Последний нужен для официальной сдачи ГТО, кроме того, регистрация позволяет сдавать нормативы в любом центре ГТО и просматривать результаты в режиме онлайн.

Также в День физкультурника пришедшие смогут поиграть в футбол, теннис, баскетбол, посетить обучающие уроки беговелошколы и мас-реслинг. Помимо этого, будут работать площадки для детей, пройдут гонки по Дону на скутерах и турнир по киберспорту.

"Мы всегда поддерживали спортивные инициативы, направленные на вовлечение горожан в спорт, будем поддерживать это направление и в будущем", - подчеркнул глава администрации Виталий Кушнарев.

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