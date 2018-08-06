Первый спортивный фестиваль пройдет в субботу в Ростове

Специально для желающих сдать на норматив ГТО в парке обустроят площадку. Перед тем, как сдавать нормативы, необходимо пройти регистрацию на сайте ГТО, в ходе которой присваивается индивидуальный ID-номер. Последний нужен для официальной сдачи ГТО, кроме того, регистрация позволяет сдавать нормативы в любом центре ГТО и просматривать результаты в режиме онлайн.