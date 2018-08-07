АЗС в России обяжут платить 1% от выручки за недолив топлива

Отмечается, что с конца января 2018 года в РФ действуют оборотные штрафы, согласно которым АЗС платят за нарушения процент от выручки. Регулярные проверки деятельности автозаправок с указанной даты выявили нарушения на 50 АЗС, в итоге общая сумма штрафов превысила 28 миллионов рублей.