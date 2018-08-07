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АЗС в России обяжут платить 1% от выручки за недолив топлива

7 августа 2018, 17:53
Штраф, равный 1% от выручки, будут платить автозаправки в России за недолив топлива, сведения опубликовал ресурс "Банки.ру".

"В РФ подготовили соответствующий законопроект, в случае его принятия штраф составит 1% от выручки предыдущего года, но не менее полумиллиона рублей", - сказано в публикации.

За повторное нарушение сумма штрафа возрастет до 3% или не менее двух миллионов рублей.

Отмечается, что с конца января 2018 года в РФ действуют оборотные штрафы, согласно которым АЗС платят за нарушения процент от выручки. Регулярные проверки деятельности автозаправок с указанной даты выявили нарушения на 50 АЗС, в итоге общая сумма штрафов превысила 28 миллионов рублей.

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