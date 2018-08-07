По объему производства молока и мяса Ростовская область отстала от Кубани в 2018 году

"За указанный период в Ростовской области произвели 513,5 тысячи тонн молока против 740,9 тысячи тонн в Краснодарском крае", - сказано в сообщении.
Объем производства мяса на Дону за шесть месяцев 2018 года составил 222,2 тысячи тонн в живом весе, тогда как на Кубани этот же показатель равен 229,8 тысячи тонн.
Между тем, в Ростовской области оказалось выше производство яиц и больше поголовье крупного и мелкого рогатого скота.
По урожайности зерновых и валовому сбору зерновых и бобовых культур Краснодарский край значительно обогнал Ростовскую область. Так, урожайность зерновых на Кубани составила 61,3 центнера с гектара против донских 33 центнеров с гектара.
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