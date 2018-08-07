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В Ростове 67 браков из 100 закончились разводами в 2017 году

7 августа 2018, 10:59
В Ростове-на-Дону в прошлом году при росте общего коэффициента разводимости на 100 заключенных браков пришлось 67 разводов, сообщается в проекте "Стратегии социально-экономического развития Ростова до 2035 года".

"Коэффициент разводимости вырос с 4,1 до 4,3 промилле по сравнению с 2016 годом. Сейчас большое количество детей испытывает недостаток средств на жизнь", - сказано в документе.

В том числе у семей большие расходы на содержание детей, это связано с высокими ценами на продукты, одежду и игрушки. Также нет условий для трудоустройства матерей, дети которых не достигли трехлетнего возраста.

В Ростове для решения ситуации планируется предоставлять финансовую поддержку семьям с детьми. На текущий момент из различных бюджетов выплачивается 16 видов пособий, в том числе восемь региональных и восемь федеральных выплат.

К этим выплатам в том числе относятся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года, пособие на ребенка малоимущим семьям.

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