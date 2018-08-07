В Ростове насчитали 34 места концентрации ДТП

"В начале 2017 года было 72 таких места, этот показатель удалось снизить в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Однако количество мест концентрации ДТП остается значительным", - сказано в сообщении.
В Ростове-на-Дону на текущий момент темпы роста количества машин опережают темпы развития улично-дорожной сети. Нагрузка достигает 508 машин в час, а в уровень пиковой транспортной нагрузки на главных въездах в город составляет до 20 тысяч машин в час.
При этом в центре города уменьшается пропускная способность из-за припаркованных машин. Всего в прошлом году в результате аварий погибли 62 человека. Этот показатель составил 10,4% от общего числа погибших в аварии в регионе.
Отмечается, что каждое 25-е ДТП закончилось смертью людей. Однако с 2013 по 2017 год общее число аварий уменьшилось почти на 29% - до 1,5 тысячи ДТП. Число жертв за этот период снизилось на 40%.
При этом в 2013 году каждое 20-е ДТП завершалось смертельным исходом.
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