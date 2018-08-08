Чиновники сдадут нормы ГТО в парке "Левобережный" в Ростове 11 августа

"Готов к труду и обороне" или коротко ГТО - это программа, основой для которой служит физическое воспитание страны. Эта программа нацелена на развитие массового спорта. В ее состав входит множество испытаний - от челночного бега до подтягивания на перекладине.
"Активность среди населения Ростова потрясает, в том числе по сдаче нормативов ГТО. Это не связано с какими-то баллами или материальными наградами", - сказал Браславский. Он пояснил, что это, скорее, связано с желанием человека попробовать свои силы. "И представители администрации Ростова, как и в целом чиновники, не составляют в этом плане исключения", - сообщил Браславский.
О количестве чиновников, которые готовы прийти на праздник, он не сообщил.