Чиновники сдадут нормы ГТО в парке "Левобережный" в Ростове 11 августа

"Активность среди населения Ростова потрясает, в том числе по сдаче нормативов ГТО. Это не связано с какими-то баллами или материальными наградами", - сказал Браславский. Он пояснил, что это, скорее, связано с желанием человека попробовать свои силы. "И представители администрации Ростова, как и в целом чиновники, не составляют в этом плане исключения", - сообщил Браславский.