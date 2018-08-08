rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Чиновники сдадут нормы ГТО в парке "Левобережный" в Ростове 11 августа

8 августа 2018, 14:55
Представители администрации города Ростова-на-Дону будут сдавать программу "Готов к труду и обороне" 11 августа в парке "Левобережный" на спортивном празднике в честь Дня физкультурника, сообщил на пресс-конференции начальник управления по физической культуре и спорту Ростова Денис Браславский.

"Готов к труду и обороне" или коротко ГТО - это программа, основой для которой служит физическое воспитание страны. Эта программа нацелена на развитие массового спорта. В ее состав входит множество испытаний - от челночного бега до подтягивания на перекладине.

"Активность среди населения Ростова потрясает, в том числе по сдаче нормативов ГТО. Это не связано с какими-то баллами или материальными наградами", - сказал Браславский. Он пояснил, что это, скорее, связано с желанием человека попробовать свои силы. "И представители администрации Ростова, как и в целом чиновники, не составляют в этом плане исключения", - сообщил Браславский.

О количестве чиновников, которые готовы прийти на праздник, он не сообщил.

Материалы по теме
Нормы ГТО сдает только половина ростовчан"Офисный планктон" заставят сдать нормы ГТО в Ростове
#Новости#Новости Ростова#Спорт
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28