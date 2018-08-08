Экс-прокурор признался, что пытки заключенных в российских тюрьмах будут всегда

Однако, как отмечает экс-прокурор, есть еще один тип пыток. Например, в 90-е, когда финансирование колоний было крайне недостаточным, осужденные вынуждены были сидеть без работы и без денег, а сотрудники колоний стали массово увольняться, был создан Базовый отряд специального назначения (БОСН). "Они приезжали в колонию, заходили в штрафной изолятор, выгоняли осужденных из камер и, пока те бежали в "прогулочный дворик", били их с двух сторон дубинками", - вспоминает герой публикации "Новых известий". - Вышло так, что такая "профилактика" как раз прошла накануне приезда прокурора, которому заключенные продемонстрировали рубцы от дубинок. Я настоял на возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий, но в итоге дело встало, невозможно было привязать каждого из сотрудников БОСНа к побоям конкретного заключенного. Все они проводили "профилактику" в масках, на формах был индивидуальный номер, но в журнале не было никаких записей, к кому конкретно был привязан номер. Заключенные также не могли ничем помочь, их бегать, опустив голову. Дело закрыли, но крови я попил достаточно. После этого в закрепленных за мной колониях таких профилактических мероприятий больше не было,чего не могу сказать о других.