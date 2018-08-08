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Электрика будут судить под Ростовом за гибель человека от удара током

8 августа 2018, 12:11
В Ростовской области в суд передадут уголовное дело в отношении мастера электросетей, по вине которого от удара током погиб человек на плоту, сообщает региональное УСКР.

"В 2016 году местный житель вместе с родственниками и знакомыми сплавлялся по реке Средний Егорлык на самодельном плоту. В это время флагшток зацепил провод воздушной линии электропередачи", - сказано в сообщении.

Мужчина понял, что лодка проводит ток и для спасения людей он вынул флагшток из крепления плота. Пострадавшего ударило током, он погиб на месте происшествия.

Выяснилось, что провод ЛЭП провисал ниже допустимого уровня на 5,5 метра. Нарушение не было устранено мастером электросетей, в отношении него завели уголовное дело.

Теперь мужчине грозит до трех лет заключения.

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#Новости#Происшествия
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