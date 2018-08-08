rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Справедливая Россия» предлагает запретить повышать пенсионный возраст

8 августа 2018, 16:49
Фракция «Справедливой России» в Госдуме предложила ввести запрет на изменение пенсионного возраста на ближайшие 17 лет, сообщает пресс-служба партии.

Лидер думской фракции справедливороссов Сергей Миронов и депутаты Олег Шеин и Михаил Емельянов представили поправки в правительственный законопроект о пенсионной реформе. Изменения должны быть рассмотрены и внесены ко второму чтению.

Ключевое положение представленного СР документа – введение запрета на повышение пенсионного возраста на ближайшие 17 лет.

В документе отдельно прописана невозможность повышения возраста выхода на заслуженный отдых для трудящихся в регионах Крайнего Севера. Кроме того, Миронов и его товарищи по партии предлагают повысить норму индексации выплат для пенсионеров независимо от того, продолжают они работать или нет.

Также они предлагают включить в трудовой стаж время ухода за ребенком в возрасте до 3 лет и запретить компаниям, использующим нелегальную рабочую силу, участвовать в государственных и муниципальных тендерах.

«Нам нужна настоящая пенсионная реформа, которая поможет людям», - заявил лидер «Справедливой России» на заключительном в весенней сессии пленарном заседании Госдумы 27 июля.

Сергей Миронов также напомнил основные положения альтернативного законопроекта, представленного партией почти синхронно с правительственным законопроектом. Документ получил название «О страховой пенсионной системе в РФ». Он предполагает значительное увеличение государственных гарантий для пенсионеров. В партии отметили, что предлагаемые поправки к пенсионной реформе будут разосланы депутатам-справедливороссам в регионах, чтобы те представили документ в парламентах субъектов.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00