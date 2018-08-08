«Справедливая Россия» предлагает запретить повышать пенсионный возраст

Лидер думской фракции справедливороссов Сергей Миронов и депутаты Олег Шеин и Михаил Емельянов представили поправки в правительственный законопроект о пенсионной реформе. Изменения должны быть рассмотрены и внесены ко второму чтению.
Ключевое положение представленного СР документа – введение запрета на повышение пенсионного возраста на ближайшие 17 лет.
В документе отдельно прописана невозможность повышения возраста выхода на заслуженный отдых для трудящихся в регионах Крайнего Севера. Кроме того, Миронов и его товарищи по партии предлагают повысить норму индексации выплат для пенсионеров независимо от того, продолжают они работать или нет.
Также они предлагают включить в трудовой стаж время ухода за ребенком в возрасте до 3 лет и запретить компаниям, использующим нелегальную рабочую силу, участвовать в государственных и муниципальных тендерах.
«Нам нужна настоящая пенсионная реформа, которая поможет людям», - заявил лидер «Справедливой России» на заключительном в весенней сессии пленарном заседании Госдумы 27 июля.
Сергей Миронов также напомнил основные положения альтернативного законопроекта, представленного партией почти синхронно с правительственным законопроектом. Документ получил название «О страховой пенсионной системе в РФ». Он предполагает значительное увеличение государственных гарантий для пенсионеров. В партии отметили, что предлагаемые поправки к пенсионной реформе будут разосланы депутатам-справедливороссам в регионах, чтобы те представили документ в парламентах субъектов.