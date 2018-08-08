«Справедливая Россия» предлагает запретить повышать пенсионный возраст

В документе отдельно прописана невозможность повышения возраста выхода на заслуженный отдых для трудящихся в регионах Крайнего Севера. Кроме того, Миронов и его товарищи по партии предлагают повысить норму индексации выплат для пенсионеров независимо от того, продолжают они работать или нет.