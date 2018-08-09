Никита Исаев заявил о бессмысленности похода на выборы в Хакасии

В республике Исаев дал пресс-конференцию, в ходе которой оценил будущие выборы главы республики. Он отметил, что выборы в Хакасии не имеют смысла и добавил, что если бы он жил в Хакасии, то просто не пошел бы голосовать. По мнению политика, низкая явка в регионе стала бы сигналом Кремлю о том, что в регионе не все так радужно.