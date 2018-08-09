rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Никита Исаев заявил о бессмысленности похода на выборы в Хакасии

9 августа 2018, 15:00
На территорию Хакасии прибыл известный российский политик, экономист и лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. Мужчина путешествует по России и, как сам отмечает, «собирает протестный электорат».

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», в Абакан Исаев прибыл из Красноярска, а после отправится в Иркутск. Хакасия - 21 точка на карте из запланированных 34.

В республике Исаев дал пресс-конференцию, в ходе которой оценил будущие выборы главы республики. Он отметил, что выборы в Хакасии не имеют смысла и добавил, что если бы он жил в Хакасии, то просто не пошел бы голосовать. По мнению политика, низкая явка в регионе стала бы сигналом Кремлю о том, что в регионе не все так радужно.

Исаев подчеркнул, что главы регионов избираются на «выжженной политической поляне». У действующего главы есть цель продолжать работу, но в таком случае на территории Хакасии власть будет нелегитимной. Исаев добавил, что если на выборы придут три процента вместо 15, то в Москве поймут всю сложность ситуации.

Кроме того общественный лидер подчеркнул, что в Кремле заранее известно, кто займет пост губернатора республики, и ничего нового ожидать в регионе не стоит.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28