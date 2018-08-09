Никита Исаев заявил о бессмысленности похода на выборы в Хакасии

Как сообщает издание «Хакасия-Информ», в Абакан Исаев прибыл из Красноярска, а после отправится в Иркутск. Хакасия - 21 точка на карте из запланированных 34.
В республике Исаев дал пресс-конференцию, в ходе которой оценил будущие выборы главы республики. Он отметил, что выборы в Хакасии не имеют смысла и добавил, что если бы он жил в Хакасии, то просто не пошел бы голосовать. По мнению политика, низкая явка в регионе стала бы сигналом Кремлю о том, что в регионе не все так радужно.
Исаев подчеркнул, что главы регионов избираются на «выжженной политической поляне». У действующего главы есть цель продолжать работу, но в таком случае на территории Хакасии власть будет нелегитимной. Исаев добавил, что если на выборы придут три процента вместо 15, то в Москве поймут всю сложность ситуации.
Кроме того общественный лидер подчеркнул, что в Кремле заранее известно, кто займет пост губернатора республики, и ничего нового ожидать в регионе не стоит.