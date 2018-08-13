Оппозиционеры в целях пиара очерняют проект застройки Александровской рощи

Желаемого эффекта эти провокации не принесли – ростовчане оказались равнодушны к посылу оппозиционеров. Тогда эти граждане организовали "похороны" Александровской рощи. При этом все понимают, что проект даст новую жизнь этой территории. В СМИ история с похоронами не попала, тогда представители оппозиции не придумали ничего лучше, чем сфальсифицировать нападение на одну из активисток протестного движения. В социальных сетях была размещена информация о том, что стекло ее автомобиля, стоящего во дворе, было разбито булыжником, на котором была размещена некая информация о "похоронах" рощи. Но полиция виновных не нашла: ни многочисленные камеры, ни жильцы дома не помогли определить злоумышленников. А спустя несколько дней история и вовсе забылась.