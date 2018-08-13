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Оппозиционеры в целях пиара очерняют проект застройки Александровской рощи

13 августа 2018, 18:54
Проект благоустройства и строительства жилого комплекса на территории заброшенной Александровской рощи оказался в центре скандала благодаря усилиям "заинтересованных" лиц, сообщает newsdelo.com.

Изначально все шло хорошо, город благодаря новому проекту застройки получил возможность решить острую проблему обманутых дольщиков - был выделен участок, найден надежный инвестор. Проект поддержали и сами местные жители. Более того, на митинге, посвященном благоустройству, люди просили, чтобы вопрос был решен как можно скорее. Ведь проект предусматривает строительство школ, детских садов и обустройство огромного современного парка.

И тут появились "заинтересованные" лица, которые в целях самопиара и в надежде занять депутатское кресло на грядущих выборах, подключились к теме, создавая провокации.

Желаемого эффекта эти провокации не принесли – ростовчане оказались равнодушны к посылу оппозиционеров. Тогда эти граждане организовали "похороны" Александровской рощи. При этом все понимают, что проект даст новую жизнь этой территории. В СМИ история с похоронами не попала, тогда представители оппозиции не придумали ничего лучше, чем сфальсифицировать нападение на одну из активисток протестного движения. В социальных сетях была размещена информация о том, что стекло ее автомобиля, стоящего во дворе, было разбито булыжником, на котором была размещена некая информация о "похоронах" рощи. Но полиция виновных не нашла: ни многочисленные камеры, ни жильцы дома не помогли определить злоумышленников. А спустя несколько дней история и вовсе забылась.

Интересно только одно, кто является организатором этих провальных провокаций? Вполне вероятно, это политики старой школы, которые до сих пор не понимают, что такие приемы были эффективны в 90-е годы, а сейчас, чтобы получить реальную поддержку населения, нужны реальные действия и реальные предложения.

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