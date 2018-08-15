Последствия разлива мазута под Ростовом полностью ликвидированы

В Аксайском районе Ростовской области в понедельник неизвестное судно сбросило в воду мазут. Площадь поражения – полоса, протяженностью 500 метров. О самом происшествии сообщили жители близлежащего хутора Алитуб.
"Река Дон зависит от сгонов и нагонов воды. Мои работники выезжали на тот берег. На месте сброса нефтепродуктов вода, потому что произошел нагон", - рассказал Стрельченко. Он сообщил, что когда мазут был обнаружен, фиксировали сгон воды.
Стрельченко заметил, что сгоны и нагоны зависят от ветра: если ветер стихает, то вода в Дону наполняется, а если дует северо-восточный ветер или восточный, то вода начинает сгоняться в море.
Он добавил, что результаты анализов воды, по которым можно будет судить о состоянии реки Дон, будут готовы к концу недели.