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Последствия разлива мазута под Ростовом полностью ликвидированы

15 августа 2018, 12:22
Последствия разлива мазута неизвестным судном в Аксайском районе Ростовской области полностью ликвидированы, отчасти благодаря природным явлениям, сообщил RostovGazeta начальник службы мониторинга Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Олег Стрельченко.

В Аксайском районе Ростовской области в понедельник неизвестное судно сбросило в воду мазут. Площадь поражения полоса, протяженностью 500 метров. О самом происшествии сообщили жители близлежащего хутора Алитуб.

"Река Дон зависит от сгонов и нагонов воды. Мои работники выезжали на тот берег. На месте сброса нефтепродуктов вода, потому что произошел нагон", - рассказал Стрельченко. Он сообщил, что когда мазут был обнаружен, фиксировали сгон воды.

Стрельченко заметил, что сгоны и нагоны зависят от ветра: если ветер стихает, то вода в Дону наполняется, а если дует северо-восточный ветер или восточный, то вода начинает сгоняться в море.

Он добавил, что результаты анализов воды, по которым можно будет судить о состоянии реки Дон, будут готовы к концу недели.

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