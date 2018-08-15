Последствия разлива мазута под Ростовом полностью ликвидированы

"Река Дон зависит от сгонов и нагонов воды. Мои работники выезжали на тот берег. На месте сброса нефтепродуктов вода, потому что произошел нагон", - рассказал Стрельченко. Он сообщил, что когда мазут был обнаружен, фиксировали сгон воды.