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Пожар в Кондопоге стал приговором системе охраны памятников - эксперт

15 августа 2018, 16:05
Общественный деятель Константин Михайлов заявил, что сгоревшая Успенская церковь в Кондопоге стала приговором системе охраны памятников, сообщает издание "Новые известия".

"Из-за пожара русская культура понесла одну из самых сильных утрат за последние 50 лет. Гибель святыни такого значения не может быть случайностью, этот храм пережил войны, перестройки и революцию", - пояснил Михайлов.

Он добавил, что если храм среди бела дня может полностью выгореть от случайного окурка, то это является приговором всей системе сохранения национального наследия. Издание передает слова руководителя МЧС Карелии Сергея Шугаева, который говорил, что причиной пожара является поджог.

Однако Шугаев не подтвердил информацию о том, что первая пожарная машина прибыла без воды. "Если нет защиты, то это субъективная данность. Есть конкретные люди, которые об этом не позаботились, несмотря на все предыдущие возгорания подобных объектов", - уточняет издание.

Стало также известно, что по факту случившегося завели уголовное дело.

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