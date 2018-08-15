Пожар в Кондопоге стал приговором системе охраны памятников - эксперт

Однако Шугаев не подтвердил информацию о том, что первая пожарная машина прибыла без воды. "Если нет защиты, то это субъективная данность. Есть конкретные люди, которые об этом не позаботились, несмотря на все предыдущие возгорания подобных объектов", - уточняет издание.