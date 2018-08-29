Ростовчан предупредили о пирамиде, предлагающей доход в 400% годовых

"Представители компании проводили встречи с населением в нескольких регионах и предлагали вкладывать деньги в "супервыгодные" проекты с доходностью до 400% годовых. Теперь они еще убеждают инвестировать в "криптовалюту" Cashbery Coin", - сказано в сообщении.