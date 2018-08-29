Ростовчан предупредили о пирамиде, предлагающей доход в 400% годовых

"Представители компании проводили встречи с населением в нескольких регионах и предлагали вкладывать деньги в "супервыгодные" проекты с доходностью до 400% годовых. Теперь они еще убеждают инвестировать в "криптовалюту" Cashbery Coin", - сказано в сообщении.
Отмечается, что организаторы встреч используют методы индивидуального и коллективного психологического внушения. Также привлекаются люди, которые ранее попали в компанию. Они рассказывают о том, как "разбогатели".
Известно, что менеджеров организации проходят подготовку по применению методов вербального и интернет-воздействия. На сайте компании указано, что в ее состав входят Cashbery Limited (регистрация Великобритания), ООО "Кэшбери" (Ростов-на-Дону), микрокредитные компании ООО МКК "Хризолит" и ООО МКК "Сардоникс".
По данным министерства, ни одна из этих организаций не имеет права привлекать деньги в России. Теперь в Ростове проводятся встречи с представителями этой компании.
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