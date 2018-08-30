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Решения по переезду властей в старый аэропорт Ростова пока нет

30 августа 2018, 15:26
Появившаяся в Сети информация о грядущем переезде правительственных структур в старый аэропорт Ростова не соответствует действительности, так как окончательные решения пока не приняты, сообщили RostovGazeta источники в администрации региона.

С Сети появилась информация со ссылкой на представителя городской администрации о строительстве на территории старого ростовского аэропорта высотного здания по проекту французских архитекторов, напоминающего смесь "Москва-Сити" и офисного здания в Праге, известного как "танцующий дом". Туда якобы должны переехать городская и областная администрации, налоговые органы и Арбитражный суд.

"Это было какое-то заседание в области, к которому мы отношения не имели. Озвученная информация это только один из рассматриваемых вариантов, окончательного решения пока нет", - рассказали на условиях анонимности источники в администрации города.

Редакции RostovGazeta также не удалось обнаружить каких-либо подтверждающих документов на сайте ни областного правительства, ни городской администрации.

На презентации плана застройки старого аэропорта, опубликованной в феврале этого года, действительно, можно видеть здание, напоминающее гибрид "Москва-Сити" и "танцующего дома". Подпись под ним гласит "новый этап развития Ростова-на-Дону уникальный градостроительный проект федерального масштаба". Также в презентации говорится о создании "18 000 высокоинтеллектуальных квалифицированных рабочих мест".

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