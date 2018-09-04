Новый арт-объект с уличной библиотекой появился в Азове

"Арт-объект установили активисты в парке Жемчужина Азова. Теперь здесь есть велопарковка, лавочка для отдыха, "Уличная библиотека", а также информационный стенд, на котором указаны туристические веломаршруты", - сказано в сообщении.
Объект появился в рамках проекта "Маршруты истории". Он предполагает комплекс веломероприятий и акций, а также установку арт-объектов для улучшения городской среды и пользования велосипедом. Эти территории выбрали согласно социологическому опросу.
Самое большое количество голосов с огромным отрывом собрал парк "Жемчужина Азова". В число лидеров попали "Смотровая площадка", "Крепостной Вал".
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