Иск на 58 млн подали против ростовского "Евродона"

При этом "Внешэкономбанк" попросил основателя группы компаний "Евродон" Вадима Ванеева покинуть свой пост. По информации СМИ, это связано с тем, что гендиректор совершил несколько ошибок в работе. Производство было создано на кредиты банка. Птичий грипп нанес "Евродону" ущерб в 2,6 миллиарда рублей.