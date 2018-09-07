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Иск на 58 млн подали против ростовского "Евродона"

7 сентября 2018, 07:31
Компания "Провими" обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 58,6 миллиона рублей с производится мяса индейки "Евродон", сообщается в документах суда.

Исковое заявление на 58,6 миллиона рублей было передано в среду. Даты судебного заседания еще не назначено.

"Провими" занимается изготовлением кормов для животных. "Евродон" стал крупнейшим производителем мяса индейки.

При этом "Внешэкономбанк" попросил основателя группы компаний "Евродон" Вадима Ванеева покинуть свой пост. По информации СМИ, это связано с тем, что гендиректор совершил несколько ошибок в работе. Производство было создано на кредиты банка. Птичий грипп нанес "Евродону" ущерб в 2,6 миллиарда рублей.

Кроме того, стало известно, что с четверга была приостановлена работа мясоперерабатывающего завода "Евродона". Компания не выплатила очередной платеж по кредиту и перестала пускать на предприятия представителей ВЭБа. Общая задолженность перед банком оценивается в 35 миллиардов рублей.

Источник в руководстве предприятия пояснил RostovGazeta, что уже долгое время зарплаты задерживают минимум на две недели. При этом, по его словам, зарплаты урезали в два раза.

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