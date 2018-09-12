Донские казаки устроили скандал из-за памятника Петру Первому в Ростове

В Ростове во вторник на Богатяновском спуске была установлена двухтонная бронзовая композиция, на которой казак, стоя на одном колене, дает Петру Первому выпить родниковой воды. Олешня является также автором памятника императрице Елизавете в Покровском сквере.
"Мне неграмотные донские казаки звонят, прессуют, говорят что "мы люди гордые, мы не становились на колени", - сказал Олешня. Он добавил, что, по его мнению, выступающие с подобными нападками не являются настоящими казаками, ибо в прошлом казаки, действительно, были людьми гордыми и уважали царя. Он подчеркнул, что и ростовские СМИ, по его мнению, написали глупости.
"Журналисты врут, что в кафтане там или в пиджаке. Какие-то глупости. Один вообще написал, что "донской казак, который стоит на коленях", хотя на деле казак преклонил только одно колено. Какие безграмотные журналисты", - сказал Олешня. Он сообщил, что Петр изображен в одежде Преображенского полка, а не в немецкой форме, которая появилась 15 лет спустя, как об этом заявляют общественники.
"Он изображен именно в той форме, в которой тот пришел на Азов", - сообщил скульптор.
"Вот вы понимаете, какой бред идет? Эта неграмотность меня обижает", - прокомментировал он. Олешня рассказывает, что заранее обращался по этому вопросу к доктору исторических наук Андрею Венкову и тот сообщил, что когда казаки пришли и приняли русское подданство в 1671 году, то они вместе с подданством приняли и все ритуалы, как, например, становиться на колено перед царем.
Он отмечает, что на работу над двухтонной бронзовой скульптурной композицией ушло несколько лет, причем большая часть времени была посвящена именно анализу, изучению материалов по тому временному отрезку, а меньшая - уже непосредственно на саму изготовку памятника. Сам же памятник, как рассказывает Олешня, создан в честь источника, который когда-то давал ростовчанам по две тысячи ведер хорошей воды.
"Жители еще тогда задумали поставить там памятник, но в силу каких-то обстоятельств не получилось", - сказал он. По его словам, сюжет композиции - это старая легенда. "Исторических документов мы не нашли, подтверждающих правдивость этой легенды. Но и не нашли, что такого не было", - заметил он.