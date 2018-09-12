Донские казаки устроили скандал из-за памятника Петру Первому в Ростове

"Вот вы понимаете, какой бред идет? Эта неграмотность меня обижает", - прокомментировал он. Олешня рассказывает, что заранее обращался по этому вопросу к доктору исторических наук Андрею Венкову и тот сообщил, что когда казаки пришли и приняли русское подданство в 1671 году, то они вместе с подданством приняли и все ритуалы, как, например, становиться на колено перед царем.