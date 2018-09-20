Древний хлебный тандыр и купольную печь нашли археологи в Азове

Posted 20 сентября 2018, 13:17
Published 20 сентября 2018, 13:17
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
"Тандыр обнаружили на дворике богатой купеческой усадьбы", - сказано в сообщении.
Еще один приятный сюрприз ждал археологов на улице Севастопольской, где ученые обнаружили сохранившуюся купольную печь 18 века.
Фрагменты таких печей овальной формы с куполом неоднократно находили на территории древнего Азака, но это первая находка, сохранившаяся в первозданном виде.
Печь имела в длину 1,5 метра, а в высоту 0,5 метра, но ее назначение до сих пор неизвестно.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]