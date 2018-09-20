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Posted 20 сентября 2018, 13:17

Published 20 сентября 2018, 13:17

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Древний хлебный тандыр и купольную печь нашли археологи в Азове

20 сентября 2018, 13:17
Хлебный тандыр периода Средневековья нашли ученые при раскопках улицы Мира в Азове Ростовской области, сообщил городской музей-заповедник.

"Тандыр обнаружили на дворике богатой купеческой усадьбы", - сказано в сообщении.

Еще один приятный сюрприз ждал археологов на улице Севастопольской, где ученые обнаружили сохранившуюся купольную печь 18 века.

Фрагменты таких печей овальной формы с куполом неоднократно находили на территории древнего Азака, но это первая находка, сохранившаяся в первозданном виде.

Печь имела в длину 1,5 метра, а в высоту 0,5 метра, но ее назначение до сих пор неизвестно.

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