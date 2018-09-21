Астраханец изнасиловал шестилетнюю девочку под предлогом угощения мороженым

"В Ахтубинске на улице Котовского 46-летний мужчина увидел на детской площадке шестилетнюю девочку. Он предложил ей мороженое и заманил в квартиру знакомых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении ребенка было совершено действие сексуального характера. Происшествие случилось в конце августа, мужчину задержали 18 сентября.
Изначально потерпевшая указывала на трех несовершеннолетних, портреты которых были составлены. Позже она созналась, что преступление совершил взрослый, он запугивал ее расправой.
По факту произошедшего завели уголовное дело, максимальное наказание - 20 лет колонии.