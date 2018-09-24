"Ростелеком " обеспечил качественным интернетом молодежный форум в Ростове

По словам замдиректора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком ", директора по работе с массовым сегментом Андрея Махаева, самое важное для организаторов и участников форума - интенсивный образовательный процесс, который невозможно себе представить в настоящее время без цифровой связи. "Это означает, что нашу ответственность за эффективность всего проекта сложно переоценить. Традиционно форум "Ростов " проводится в селе Натальевка, где даже мобильная связь не всегда доступна. И "Ростелеком " - единственный оператор, инфраструктура которого позволяет организовать здесь бесперебойный доступ к глобальной сети", - подчеркнул Андрей Махаев.