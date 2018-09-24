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Posted 24 сентября 2018, 15:42

Published 24 сентября 2018, 15:42

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

"Ростелеком " обеспечил качественным интернетом молодежный форум в Ростове

24 сентября 2018, 15:42
Компания "Ростелеком " выступила в качестве телекоммуникационного партнера молодежного форума "Ростов-2018 ", собравшего представителей молодого поколения из регионов Южного федерального округа с 10 по 21 сентября на берегу Азовского моря в Ростовской области, говорится в сообщении оператора связи.

Компания обеспечила проводную и беспроводную интернет-связь для проведения образовательных и культурных мероприятий в рамках программы форума. В фирменном шатре компании "Ростелеком " на протяжении всего форума желающие могли испытать свои знания в интеллектуальных играх, поупражняться в киберпоединках и поучаствовать в других активностях, которые проходили каждый вечер.

В 2018 году форум состоялся уже в девятый раз. И впервые на мероприятие съехались не только представители южных регионов, но и из многих уголков страны. В общей сложности в форуме "Ростов-2018 " приняли участие свыше 1,5 тысячи молодых людей, которым еще не исполнилось 30 лет, нацеленных на решение социально-экономических и общественно-политических задач.

По словам замдиректора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком ", директора по работе с массовым сегментом Андрея Махаева, самое важное для организаторов и участников форума - интенсивный образовательный процесс, который невозможно себе представить в настоящее время без цифровой связи. "Это означает, что нашу ответственность за эффективность всего проекта сложно переоценить. Традиционно форум "Ростов " проводится в селе Натальевка, где даже мобильная связь не всегда доступна. И "Ростелеком " - единственный оператор, инфраструктура которого позволяет организовать здесь бесперебойный доступ к глобальной сети", - подчеркнул Андрей Махаев.

В последний день работы форума он встретился с участниками мероприятия и обсудил с ними развитие телеком-отрасли, современные тренды и потребности общества в условиях цифровизации, а также показал ролик, в котором рассказывалось о смене технологических парадигм.

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