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Posted 24 сентября 2018, 11:00

Published 24 сентября 2018, 11:00

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Вертолет задействовали для спасения заболевшего туриста в горах Сочи

24 сентября 2018, 11:00
Вертолет пришлось задействовать экстренным службам для спасения заболевшего туриста в горах Сочи, проинформировал ЮРПСО МЧС РФ.

"Мужчине стало плохо на тропе в районе озера Кардывач недалеко от Красной Поляны, он не чувствовал обе руки, началось головокружение и тошнота", - сказано в сообщении.

Для срочной эвакуации туриста приняли решение задействовать вертолет Ми-8, на котором и вывезли заболевшего из горно-лесистой местности. Перед эвакуацией 42-летнему местному жителю оказали доврачебную помощь, после передали сотрудникам медучреждения.

Отмечается, что группа, в составе которой путешествовал пострадавший сочинец, на учет в органах МЧС не становилась.

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