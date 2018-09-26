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Posted 26 сентября 2018, 14:19

Published 26 сентября 2018, 14:19

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Ростовчанин сдал в ломбард фальшивые украшения

26 сентября 2018, 14:19
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местного жителя, который обманул ломбард, сдав фальшивые украшения, сообщили в региональном УМВД.

"По данным полиции, 27-летний фигурант пришел в ломбард и заявил, что хочет сдать золотые украшения. На деле он отдал изделия из недрагоценного металла", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратился владелец ломбарда и рассказал о преступлении. Инцидент случился в Октябрьском районе.

Теперь по факту мошенничества завели уголовное дело.

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