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Posted 27 сентября 2018, 13:06

Published 27 сентября 2018, 13:06

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

Ростовчанин ограбил аптеку, прикинувшись больным

27 сентября 2018, 13:06
Сюжет
Новости Ростова
В Ростовской области задержали местного жителя, который попал в закрытую аптеку под предлогом покупки лекарств и ограбил ее, сообщили в региональном УМВД.

"Подозреваемый в возрасте 31 года дождался, пока закроется аптека, после чего попросил продавщицу открыть помещение и продать ему препараты. Он заявил, что болен и ему срочно надо купить лекарство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пока женщина подбирала медикаменты, злоумышленник достал лом и повредил кассовый аппарат. Он забрал 60 тысяч рублей и, угрожая монтировкой продавщице, убежал.

На место происшествия приехали полицейские, они по камерам видеонаблюдения установили личность нападавшего. В течение суток его удалось задержать.

Часть денег фигурант успел потратить. По факту грабежа завели уголовное дело.

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