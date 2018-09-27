Ростовчанин ограбил аптеку, прикинувшись больным

Posted 27 сентября 2018, 13:06
Published 27 сентября 2018, 13:06
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Подозреваемый в возрасте 31 года дождался, пока закроется аптека, после чего попросил продавщицу открыть помещение и продать ему препараты. Он заявил, что болен и ему срочно надо купить лекарство", - сказано в сообщении.
Отмечается, что пока женщина подбирала медикаменты, злоумышленник достал лом и повредил кассовый аппарат. Он забрал 60 тысяч рублей и, угрожая монтировкой продавщице, убежал.
На место происшествия приехали полицейские, они по камерам видеонаблюдения установили личность нападавшего. В течение суток его удалось задержать.
Часть денег фигурант успел потратить. По факту грабежа завели уголовное дело.