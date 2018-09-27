ЦОДД порекомендовал водителям пересесть на автобусы из-за непогоды

В соответствии с прогнозами синоптиков, в Москве днем 27 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Днем воздух прогреется до +9-11 градусов в столице и до +13 градусов по области. Ветер западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду. Ожидается, что атмосферное давление будет ниже нормы на 10 единиц и составит 138 миллиметров ртутного столба.