В Краснодарском крае разоблачили врачей-мошенников, незаконно получивших субсидии

Posted 27 сентября 2018, 22:03
Published 27 сентября 2018, 22:03
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Так, врачей обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, в крупном размере. Сотрудники прокуратуры установили, что оба врача Крыловской центральной районной больницы формально устроились на работу в участковую больницу Октябрьского сельского поселения с целью получения единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей в рамках программы "Земский доктор".
Позже выяснилось, что фактически врачи не работали в поселковой больнице, на момент проведения проверки они оба были уволены по собственному желанию. Субсидии, полученные по программе, они не вернули.
"Ход и результаты расследования уголовных дел взяты прокуратурой района на контроль", - сказано в сообщении.
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