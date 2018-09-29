Баста предложил ФК "Ростов" играть на старом стадионе

"По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов-Арене" больше играть не будет. Ну и отлично, у нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер", - пояснил Баста.