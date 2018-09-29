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Posted 29 сентября 2018, 17:17

Published 29 сентября 2018, 17:17

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Баста предложил ФК "Ростов" играть на старом стадионе

29 сентября 2018, 17:17
Рэпер Баста предложил футбольному клубу "Ростов" продолжить и в дальнейшем играть на стадионе "Олимп-2" вместо "Ростов-Арены", это заявление артист сделал на пресс-конференции.

"По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов-Арене" больше играть не будет. Ну и отлично, у нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер", - пояснил Баста.

Напомним, ФК "Ростов" заявил, что организация концерта на "Ростов-Арене" серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение здесь матчей. Горожане активно начали протестовать против концерта и потребовали от Басты отменить выступление. Однако артист отказался это сделать, было принято решение разместить на газоне специальное защитное покрытие.

В результате в субботу концерт организовали на новом стадионе.

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