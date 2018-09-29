Баста предложил ФК "Ростов" играть на старом стадионе

Posted 29 сентября 2018, 17:17
Published 29 сентября 2018, 17:17
Modified 1 октября, 14:56
Updated 1 октября, 14:56
"По словам президента клуба Арташеса Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов-Арене" больше играть не будет. Ну и отлично, у нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический, можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер", - пояснил Баста.
Напомним, ФК "Ростов" заявил, что организация концерта на "Ростов-Арене" серьезно навредит полю и поставит под вопрос проведение здесь матчей. Горожане активно начали протестовать против концерта и потребовали от Басты отменить выступление. Однако артист отказался это сделать, было принято решение разместить на газоне специальное защитное покрытие.
В результате в субботу концерт организовали на новом стадионе.
р1
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]