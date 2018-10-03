В Ростове будут судить девять человек за сбыт 30 килограммов наркотиков

В Ростове-на-Дону будут судить девять человек, которые продали и покушались на сбыт свыше 30 килограммов наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"Обвиняемые входили в состав преступной группы. Они занимались сбытом через тайники запрещенных веществ", - сказано в сообщении. Отмечается, что продажа проходила через интернет-магазин "РосНефть", позже его переименовали в "ФСКН". Фигуранты сбыли и пытались реализовать через тайники более 30 килограммов N-метилэфедрона. Известно, что запрещенные вещества злоумышленники распространяли в донском регионе и Волгоградской области. Теперь каждому грозит до 20 лет колонии. р1