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Posted 3 октября 2018, 12:25

Published 3 октября 2018, 12:25

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

В Ростове будут судить девять человек за сбыт 30 килограммов наркотиков

3 октября 2018, 12:25
В Ростове-на-Дону будут судить девять человек, которые продали и покушались на сбыт свыше 30 килограммов наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

"Обвиняемые входили в состав преступной группы. Они занимались сбытом через тайники запрещенных веществ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа проходила через интернет-магазин "РосНефть", позже его переименовали в "ФСКН". Фигуранты сбыли и пытались реализовать через тайники более 30 килограммов N-метилэфедрона.

Известно, что запрещенные вещества злоумышленники распространяли в донском регионе и Волгоградской области. Теперь каждому грозит до 20 лет колонии.

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