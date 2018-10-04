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Posted 4 октября 2018, 12:22

Published 4 октября 2018, 12:22

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

На 20 тыс руб оштрафовали ФК "Ростов" и его главного тренера

4 октября 2018, 12:22
По 20 тысяч рублей штрафа заплатят футбольный клуб "Ростов" и его главный тренер Валерий Карпин, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

"Клуб оштрафовали за скандирование зрителями оскорбительных выражений во время игры с московским "Спартаком", - сказано в сообщении.

Карпина наказали за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи в этом же матче.

Не обошлось без штрафа и для "Спартака", который заплатит 60 тысяч рублей за поведение болельщиков, кричавших оскорбления.

Напомним, встреча команд прошла в Москве и закончилась победой ростовчан со счетом 0:1.

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