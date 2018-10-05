Продавщица "эликсира молодости" обманула ростовчан на миллион рублей

Posted 5 октября 2018, 11:10
Published 5 октября 2018, 11:10
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
"Подозреваемая работала в салоне красоты и за три месяца обманула 12 клиенток. Она получила в долг средства якобы на развитие бизнеса и обещала вернуть с процентами", - говорится в публикации.
Женщина придумала легенду, согласно которой в ее салоне высоким спросом пользуется дорогостоящий крем, который имеет феноменальный омолаживающий эффект. Фигурантка собрала около миллиона рублей и переехала жить в Краснодар.
Подозреваемую задержали, в отношении нее завели уголовное дело. Максимальное наказание - пять лет колонии.
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