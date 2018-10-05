rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2018, 11:10

Published 5 октября 2018, 11:10

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Продавщица "эликсира молодости" обманула ростовчан на миллион рублей

5 октября 2018, 11:10
В Ростове-на-Дону местная жительница, обманувшая 12 человек, стала фигуранткой уголовного дела, рассказали в областном УМВД.

"Подозреваемая работала в салоне красоты и за три месяца обманула 12 клиенток. Она получила в долг средства якобы на развитие бизнеса и обещала вернуть с процентами", - говорится в публикации.

Женщина придумала легенду, согласно которой в ее салоне высоким спросом пользуется дорогостоящий крем, который имеет феноменальный омолаживающий эффект. Фигурантка собрала около миллиона рублей и переехала жить в Краснодар.

Подозреваемую задержали, в отношении нее завели уголовное дело. Максимальное наказание - пять лет колонии.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика